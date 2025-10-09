Fedez pubblica il suo libro ‘L’acqua è più profonda di come sembra da sopra’

In un post l'annuncio del cantante che torna a parlare di depressione, dello scavarsi dentro e andare oltre alle apparenze. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Fedez pubblica il suo libro ‘L’acqua è più profonda di come sembra da sopra’

In questa notizia si parla di: fedez - pubblica

Fedez e Giulia Honegger: lui pubblica il bacio, “Non può piovere per sempre”. Il post

Fedez pubblica la prima foto del bacio con la fidanzata Giulia Honegger: “Non può piovere per sempre”

Fedez pubblica la foto del bacio con Giulia Honegger e scrive: "Non può piovere per sempre"

Fedez è tornato a parlare della polemica scoppiata dopo la pubblicazione, qualche giorno fa su Instagram, di alcune barre che avevano fatto molto discutere per i riferimenti a Jannik Sinner, Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo A - facebook.com Vai su Facebook

Fedez pubblica un nuovo testo sui social: attacchi a EsseMagazine, riferimenti a De Martino, Acutis, Schlein e persino Sinner Leggi l’articolo completo su http://Allmusicitalia.it https://allmusicitalia.it/news/testo-fedez-essemagazine.html… - X Vai su X

Fedez pubblica il suo primo libro: «Ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai» - Fedez si prende una pausa dalle comunicazioni social perché a dar voce ai suoi pensieri sarà il suo primo libro, "L'acqua è più profonda di come sembra ... Scrive leggo.it

Fedez annuncia il suo primo libro: titolo, copertina e significato - Questo è il titolo che Fedez ha dato al suo primo libro, edito da Mondadori. Lo riporta msn.com