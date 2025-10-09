Fedez | Gli errori che non affronti tornano sempre finché non li cogli davvero Se non guardi il fondo il fondo prima o poi ti tira a sé

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper su Instagram annuncia il suo libro: «Ho messo errori, cadute e tutto quello che ho evitato per anni. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

fedez gli errori che non affronti tornano sempre finch233 non li cogli davvero se non guardi il fondo il fondo prima o poi ti tira a s233

© Vanityfair.it - Fedez: «Gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé»

In questa notizia si parla di: fedez - errori

La verità di Fedez, un libro per parlare di errori, cadute e ciò che ha evitato per anni

fedez errori affronti tornanoLa verità di Fedez, un libro per parlare di errori, cadute e ciò che ha evitato per anni - Fedez ha annunciato l0uscita di un libro, L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui parlerà degli errori, delle cadute e di ciò che ha ... Secondo fanpage.it

Fedez annuncia il suo primo libro: titolo, copertina e significato - Questo è il titolo che Fedez ha dato al suo primo libro, edito da Mondadori. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fedez Errori Affronti Tornano