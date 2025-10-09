Doveva essere la musica a parlare per Fedez - o almeno questo era stato il suo annuncio negli scorsi giorni - invece il rapper di Rozzano ha infranto la sua promessa, annunciando l'uscita della sua autobiografia " L'acqua è più profonda di come sembra da sopra ". Circa 184 pagine in cui Federico Lucia promette di raccontare " emozioni, responsabilità, verità, errori, cadute, le parti che ho evitato per anni" per provare a "ricostruire dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine ". L'annuncio sui social. Fedez ha scelto, ancora una volta, i social network - in particolare Instagram - per annunciare l'imminente uscita della sua biografia, il secondo libro da lui firmato dopo " FAQ. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez e il libro, annunciata l'uscita: "Ci sono gli errori, le cadute, le parti che ho evitato per anni"