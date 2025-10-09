Federmanager in visita allo stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia
Tarantini Time Quotidiano Oggi nello Stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia si è svolta la visita di una delegazione di Federmanager, guidata dal Presidente Nazionale, Valter Quercioli. L’incontro si è tenuto presso la Sala Conferenze dello Stabilimento, alla presenza del Vertice e del Management del Gruppo, oltre a dirigenti e quadri del sito. In una fase estremamente complessa per Acciaierie d’Italia e per l’intero sistema Paese, la visita ha rappresentato un’importante occasione di scambio e confronto sui temi legati alla continuità operativa e alla valorizzazione del ruolo del dirigente aziendale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
