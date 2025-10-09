Federer torna in campo a Shanghai per il Roger & Friend Celebrities Doubles

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo svizzero, come nel 2024, si esibirà sul cemento cinese: "È un posto speciale per me". Il match si disputerà dopo il quarto del Masters 1000 in corso fra Medvedev e De Minaur, previsto non prima delle 12.30 italiane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

