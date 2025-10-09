Federer torna in campo a Shanghai per il Roger & Friend Celebrities Doubles
Lo svizzero, come nel 2024, si esibirà sul cemento cinese: "È un posto speciale per me". Il match si disputerà dopo il quarto del Masters 1000 in corso fra Medvedev e De Minaur, previsto non prima delle 12.30 italiane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: federer - torna
Clamoroso, Roger Federer torna in campo: c’è già la data
Roger Federer torna in campo: quando e dove giocherà il campione svizzero
Federer torna in campo! Ma è per un'esibizione... contro Haas
L'ex Pink Floyd torna all'attacco del frontman dei Radiohead, criticandolo anche per la questione palestinese - facebook.com Vai su Facebook
“We Will Rock You” torna in Italia Nuove date annunciate per il musical cult con le canzoni dei Queen, in tour tra 2025 e 2026. Qui il calendario completo delle tappe e biglietti - X Vai su X
Federer torna in campo a Shanghai per il “Roger & Friend Celebrities Doubles” - Il match si disputerà dopo il quarto del Masters 1000 in corso fra Medvedev e De Minaur, previsto non prima del ... Secondo gazzetta.it
Federer torna in campo, esibizione in doppio a Shanghai - Sarà solo una esibizione, in doppio, a Shanghai il prossimo ottobre, ma quanto basta per riaccendere gli animi dei tanti tifosi del campione svizzero. Si legge su ansa.it