Fratelli d’Italia chiuderà la campagna elettorale per le regionale a Lucca oggi, alle ore 19, in piazza Napoleone con un comizio ‘alla vecchia maniera‘ del capolista e consigliere uscente Vittorio Fantozzi. "Invito tutti i cittadini a partecipare – spiega Fantozzi – anche perché di queste elezioni regionali non si è parlato molto, compreso il fatto che le affissioni e i tabelloni sono stati esposti solamente poche ore fa. Invece di argomenti e di temi di cui parlare ce ne sono molti e, in generale, possiamo dire che votando il cambiamento con Alessandro Tomasi presidente e Fratelli d’Italia con il sottoscritto, assicurando quindi una rappresentanza forte e autorevole alla provincia di Lucca, possiamo modificare una tendenza che la sinistra in questi anni ha proposto: la sempre maggiore irrilevanza di Lucca di fronte allo strapotere della componente fiorentina dell’attuale maggioranza regionale e, principalmente, del suo maggiore partito, il Pd, che considera Lucca, la Versilia, la Piana, la Media Valle e la Garfagnana come territori marginali dell’impero". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI, un comizio per chiudere. Fantozzi parla in piazza Napoleone

