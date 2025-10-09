FdI contro islam ok a progetto di legge per divieto a velo integrale in luoghi pubblici Kelany | Contrastare nascita enclave con legge sharia

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Serve a contrastare la nascita di enclave, contro-società in cui si applica la legge sharitica e non l'ordinamento italiano, e dove prolifica il fondamentalismo islamico", ha spiegato la deputata di FdI Sara Kelany, prima firmataria della proposta insieme al capogruppo Galeazzo Bignami e a Francesc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fdi contro islam ok a progetto di legge per divieto a velo integrale in luoghi pubblici kelany contrastare nascita enclave con legge sharia

© Ilgiornaleditalia.it - FdI contro islam, ok a progetto di legge per divieto a velo integrale in luoghi pubblici, Kelany: “Contrastare nascita enclave con legge sharia”

In questa notizia si parla di: islam - progetto

fdi contro islam okLa proposta di FdI contro il separatismo islamico: "No al velo integrale" - Il partito, infatti, ha presentato alla Camera con la deputata Sara Kelany una proposta di legge, ... iltempo.it scrive

fdi contro islam okVelo integrale vietato nei luoghi pubblici: la proposta di legge di FdI contro il “separatismo islamico” - Regolamentare i finanziamenti alle moschee, rafforzare le norme contro i matrimoni forzati e vietare l’uso del velo integrale nei luoghi pubblici con sanzioni fino a 3. Da stranieriinitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Fdi Contro Islam Ok