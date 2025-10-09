FdI complici sì Della pace | come zittisce la sinistra fuori controllo
"Complici, sì: della pace in Palestina". Su Facebook Fratelli d'Italia esulta per l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas sul piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump e, al tempo stesso, risponde nel migliore dei modi a chi, come il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, ha attaccato il governo con queste parole: "Il contributo che avete dato al piano di pace è nullo. Quello che avete dato al genocidio è tanto, continuando a essere complici e silenti con Israele". "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Appello a chi governa: fermate le guerre, finché le armi detteranno l’agenda, la pace sembrerà follia; bisogna scegliere: costruttori di vita o complici del male
Oggi sciopero generale. Contro il genocidio, per la pace, per chiedere la liberazione della Global Sumud Flottilla, per dimostrare che l’Italia, le italiane e gli italiani non sono complici del criminale di guerra Netanyahu come lo è il loro Governo. Ci vediamo in pi - facebook.com Vai su Facebook
Ventola (FdI): "Von der Leyen segue la linea Meloni. Il riarmo europeo è necessario, la pace non è più scontata" - Dalla linea di Ursula von der Leyen al riarmo europeo, dal Mercosur alla coesione per le Regioni, fino alle sfide del centrodestra in Puglia contro Antonio Decaro. Scrive affaritaliani.it
Pace: mons. Lorefice (Palermo), “insistiamo, perseveriamo, insieme, perché venga abolita la guerra, se non vogliamo essere complici” - “È tempo di stare dalla parte della vita, del bene e della pace”. Riporta agensir.it