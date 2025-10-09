"Complici, sì: della pace in Palestina". Su Facebook Fratelli d'Italia esulta per l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas sul piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump e, al tempo stesso, risponde nel migliore dei modi a chi, come il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, ha attaccato il governo con queste parole: "Il contributo che avete dato al piano di pace è nullo. Quello che avete dato al genocidio è tanto, continuando a essere complici e silenti con Israele". "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FdI, "complici sì. Della pace": come zittisce la sinistra fuori controllo