FC 26 SBC POTM Serie A | Christian Pulisic 87 OVR – L’Attaccante Statunitense è in Forma Strepitosa!
È il momento di celebrare il migliore del campionato italiano! La SBC di Christian Pulisic è stata rilasciata, confermando l’attaccante statunitense come Player of the Month (POTM) della Serie A. Questa carta è un must-have per la sua incredibile combinazione di velocità, tecnica e versatilità. Pulisic vanta 4 stelle Piede Debole e ben 5 stelle Mosse Abilità, rendendolo una delle migliori carte POTM di inizio stagione! Il Premio: Christian Pulisic POTM (87 OVR). Pulisic è un giocatore d’attacco estremamente flessibile, capace di giocare come ST, RM, CAM e RW. Statistiche da Fenomeno: VEL 91: Velocità d’élite, perfetto per scattare in contropiede. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
