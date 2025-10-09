FC 26 SBC POTM Bundesliga | Harry Kane 90 OVR – Il Cannoniere Inglese al Top del Rating!
Il Player of the Month (POTM) della Bundesliga per settembre è stato assegnato al bomber inglese Harry Kane! La sua carta POTM 90 OVR è ora disponibile tramite Sfida Creazione Rosa, diventando una delle carte attaccanti con il rating più alto del gioco in questa fase iniziale. Kane è la scelta perfetta per chi cerca un centravanti potente, con finalizzazione letale e ottime capacità di impostazione. Il Premio: Harry Kane POTM (90 OVR). Harry Kane è un attaccante centrale (ST) puro, con statistiche che lo rendono una minaccia costante in area di rigore: Valutazione: 90 OVR. Statistiche da fuoriclasse: TIR 93: Il suo punto di forza, garantendo una finalizzazione quasi perfetta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: potm - bundesliga
