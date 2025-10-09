FC 26 Obiettivi Settimanali | Sblocca XP e Avanza nel Livello Stagionale!
Sono disponibili i nuovi Obiettivi Settimanali, una serie di sfide semplici e immediate che ti permettono di accumulare un totale di 1550 XP per avanzare nel tuo percorso stagionale! Hai 7 giorni per completarle. Le 5 Sfide e i Premi in XP. Completando tutte e cinque le sfide, non solo otterrai 300 XP per ogni obiettivo, ma sbloccherai un bonus di 250 XP per averne completate quattro. Sfida Requisito Premio XP Completane 4 Completa 4 gruppi di SCR qualsiasi. 300 XP Tocco sotto Segna 1 gol su pallonetto. 300 XP Giocane 10 Gioca 10 partite in Squad Battles (Dilettante+), Rush, Rivals o Champions. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
