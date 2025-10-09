Fatturati milionari e tradizioni di famiglia | chi guida il mercato dell' auto a Ravenna e quanto guadagna

Il mercato dell'automobile italiano è in difficoltà da tempo, soprattutto a causa del calo del potere d’acquisto: il costo medio di un’auto, secondo il centro studi Fleet&Mobility, è stato di 30 mila euro nel 2024, contro un reddito medio annuale che a Ravenna è pari a poco più di 23 mila euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it