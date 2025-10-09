Fata Morgana e il mistero dell' arte come forma di liberazione

Milano, 9 ott. (askanews) - Una mostra pensata per gli spazi di Palazzo Morando a Milano, in dialogo con la collezione dedicata al costume e alla moda, per dare spazio a un pensiero diverso intorno alla storia dell'arte. La Fondazione Nicola Trussardi presenta "Fata Morgana", progetto che nasce con un'anima esoterica. "Racconta le avventure di tanti personaggi diversi - ha spiegato ad askanews Massimiliano Gioni, co-curatore della mostra - in un certo senso non so neanche più se è una mostra d'arte o è una sorta di catalogo di biografie, soprattutto per i personaggi di inizio 800-900: molti di loro non erano neanche riconosciuti come artisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

