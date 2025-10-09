Non finiscono i fastidi per Rafael Leao. Dal suo rientro con il Napoli, il talento portoghese deve ancora ingraziarsi tifoseria e opinionisti. Il pareggio a reti inviolate tra Milan e Juventus all’ Allianz Stadium ha lasciato più di un rimpianto in casa rossonera. La squadra di Massimiliano Allegri, pur avendo prodotto molto più degli uomini di Igor Tudor, non è riuscita a concretizzare una prestazione fatta di intensità, possesso palla e diverse occasioni nitide. Il rigore fallito da Christian Pulisic nel secondo tempo ha cambiato completamente l’inerzia del match, spegnendo la possibilità di un successo che sarebbe stato pienamente meritato per quanto visto sul campo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Fastidio Leao, ci risiamo: l’annuncio non piacerà ai tifosi