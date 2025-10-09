Farmaci Cinquepalmi Gsk | Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico
(Adnkronos) – "L'obiettivo di stabilizzare la Bpco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, fa discutere tanto la comunità scientifica". E' stato trattato al congresso "dell'Ats, American Thoracic Society, dello scorso anno e quest'anno se n'è parlato molto sia all'Ats sia all'Ers, European Respiratory Society. Il tema inizia a creare non solo discussione, ma anche consenso e consapevolezza. Puntare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: farmaci - cinquepalmi
Farmaci, Copd Stability, esperti: "Realistico obiettivo di stabilizzare Bpco" - Studi: "Triplice terapia rallenta danno vie respiratorie fino a 1 anno in 1 paziente su 4" Permanente, ingravescente e recidivante: la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco o Copd), sigla che riu ... Come scrive msn.com
