Farmaceutica Fede AstraZeneca | In Italia primi per contributo a ricerca clinica

(Adnkronos) – "Collaborazione e partnership in ricerca sono la chiave per evolvere e oggi siamo qui riuniti con oltre 200 protagonisti in ambito di ricerca nel nostro Paese per celebrare il valore e il significato della collaborazione. Collaborare significa essere partner tra industria, centri, enti di ricerca, istituzioni e tutti gli attori coinvolti nel sistema . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: farmaceutica - fede

Oggi a Salerno si festeggia San Matteo, l’evangelista e santo patrono della città! San Matteo, uno dei dodici apostoli di Gesù e autore del primo Vangelo, è venerato come protettore di Salerno fin dall’antichità. Una giornata di fede, tradizione e celebrazi - facebook.com Vai su Facebook

Farmaceutica, Fede (AstraZeneca): “In Italia primi per contributo a ricerca clinica” - "Collaborazione e partnership in ricerca sono la chiave per evolvere e oggi siamo qui riuniti con oltre 200 protagonisti in ambito di ricerca nel nostro Paese per celebrare il valore e i ... Come scrive cn24tv.it

AstraZeneca Agorà: innovazione e governance per il futuro della farmaceutica italiana - Di questo e dell’importanza di valorizzare il settore Ricerca e Sviluppo si è parlato in occasione del primo incontro di “A straZeneca Agorà ”, il nuovo format di AstraZeneca che mette al centro i ... Riporta quotidianosanita.it