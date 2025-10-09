Fari puntati sul settore lusso | da successione Armani a acquisizione Versace gli scenari

Il s ettore del lusso nel 2025 sta attraversando una fase di riposizionamento profondo, influenzato da cambi generazionali, p roblematiche strutturali e instabilità economica e geopolitica. Oggi Gen Z e Millennials, cercano autenticità, qualità e sostenibilità che sono diventati i principali driver d’acquisto, superando il semplice status symbol. Piuttosto che prodotti iconici, i giovani consumatori cercano esperienze personalizzate e connessioni emotive con i brand. Le società del lusso stanno reagendo spostandosi verso un modello più inclusivo, dove l’espressione personale e la condivisione sui social giocano un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

