Farei uno scambio con l’Atalanta Fedele lancia l’assist al Napoli

Enrico Fedele ha ‘suggerito’ al Napoli uno scambio incredibile in sede di calciomercato. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, il Napoli sarà atteso da una gara di campionato molto complicata. Gli azzurri, infatti, saranno ospiti del Torino di Marco Baroni. I partenopei sono sicuramente favoriti per il successo finale, ma i granata hanno una gran voglia di vincere per la prima volta in questo campionato davanti al suo pubblico. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa azzurra bisogna registrare un’idea di scambio con l’Atalanta lanciata da Enrico Fedele. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Farei uno scambio con l’Atalanta”, Fedele lancia l’assist al Napoli

In questa notizia si parla di: farei - scambio

? $Sarri : “Farei a cambio con Gasperini per la sua inconsapevolezza nei derby? Ma quando inizia la partita diventa consapevolezza, è un’altra storia. Io non lo so. Ne ho giocati sei di derby, ne ho perso uno e ricordo solo quello. Mi ricordo quel disagio em - X Vai su X

Giuro che è l'ultima sul Ponte. Lo scambio con la Società Ponte Contro lo Stretto ha incrementato i dubbi: non ci sono geologi strutturali coinvolti in un progetto che ha a che vedere con faglie sismogenetiche, non ci sono studi ingv e cnr ad hoc, non c'è stato un - facebook.com Vai su Facebook

Fedele: "Fossi nel Napoli, proverei uno scambio di mercato con l'Atalanta" - Nel corso della trasmissione 'L'inFedele' su Televomero, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Se fossi nel Napoli, a partire già dal mese ... Scrive tuttonapoli.net