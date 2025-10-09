Farei uno scambio con l’Atalanta Fedele lancia l’assist al Napoli

Spazionapoli.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Fedele ha ‘suggerito’ al Napoli uno scambio incredibile in sede di calciomercato.  Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, il Napoli sarà atteso da una gara di campionato molto complicata. Gli azzurri, infatti, saranno ospiti del Torino di Marco Baroni. I partenopei sono sicuramente favoriti per il successo finale, ma i granata hanno una gran voglia di vincere per la prima volta in questo campionato davanti al suo pubblico. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa azzurra bisogna registrare un’idea di scambio con l’Atalanta lanciata da Enrico Fedele. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Farei uno scambio con l’Atalanta”, Fedele lancia l’assist al Napoli

