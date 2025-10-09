Fare un documentario con Luca Verdone | un’occasione unica alla Fondazione Zeffirelli

Firenzetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’occasione per chi sogna di raccontare la realtà attraverso il linguaggio del cinema: a ottobre e novembre, alla Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze, il regista e documentarista Luca Verdone terrà un corso intensivo dal titolo “Come si realizza un documentario”. Quattro sabati – il 18 e 25. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fare - documentario

Per fare il ministro dell’Ambiente, bisogna studiare… Filosofia? L’ho capito con un documentario

"Spesa disimballata", arriva dalla Sicilia il documentario per rivoluzionare il modo di fare acquisti

fare documentario luca verdoneFare un documentario con Luca Verdone: un’occasione unica alla Fondazione Zeffirelli - Dopo una lunga parentesi di vita a Parigi, dal 2010 sono il corrispondente dell’agenzia di stampa ... Da firenzetoday.it

fare documentario luca verdoneAlla Fondazione Franco Zeffirelli arriva Luca Verdone: un corso su come realizzare un documentario - Il regista e documentarista Luca Verdone entra nel corpo docente della Fondazione Franco Zeffirelli, dove guiderà un laboratorio pratico sulla creazione di cortometraggi documentari. Si legge su globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Fare Documentario Luca Verdone