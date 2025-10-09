Fara Gera D’Adda ex linificio | il Comitato Tutela Ambiente chiede più attenzione alla viabilità

Fara Gera d’Adda. Bene il progetto, ma che ne sarà delle ricadute sulla viabilità? Un interrogativo messo nero su bianco dal Comitato Tutela Ambiente in una lettera inviata al sindaco Raffaele Assanelli, in cui l’associazione precisa di non opporsi al progetto, ma di chiedere uno studio più completo sugli impatti della viabilità e sulle conseguenze per il territorio. Il progetto dell’ ex linificio, un immobile in stato di abbandono da anni che occupa circa 46mila metri quadrati nel cuore del paese, è stato di recente illustrato alla cittadinanza all’auditorium di piazza Patrioti. L’intervento prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro, con una riduzione della superficie calpestabile a poco meno di 40mila metri quadrati e l’inserimento di spazi pubblici e percorsi per la comunità, con l’obiettivo di riconnettere l’immobile al centro abitato e renderlo più vivo e attrattivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

