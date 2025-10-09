Fantozzi alla Riscossa – Una giornata evento a Forte Antenne

Il II Municipio, in collaborazione con Forte Antenne, presenta “Fantozzi alla Riscossa”, un evento speciale e gratuito dedicato al grande cinema comico italiano e al genio di Paolo Villaggio. Una giornata pensata per tutta la cittadinanza, che unisce sport, cultura e socialità in una delle location più suggestive della Capitale. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 fino alle 21:00. L'ingresso sarà gratuito, ma riservato a un massimo di 300 partecipanti, selezionati tramite registrazione su un link dedicato. Il programma della giornata: 10:00 – 12:00 Passeggiata o biciclettata collettiva Per iniziare la giornata in movimento e in compagnia, sarà organizzata un'attività all'aperto che unisce sport, sostenibilità e spirito di comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

