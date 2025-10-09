Torna la sosta delle Nazionali e, dunque, si ferma il campionato italiano e con esso anche il fantacalcio. Il gioco più amato dagli appassionati di questo sport darà modo loro di riposare la mente fino al 18 ottobre, data nella quale ogni cosa ripartrà. Sicuramente questo potrebbe essere il momento giusto per provare a limare la propria rosa, magari intavolando qualche scambio interessante. A tal proposito, andiamo a elencare alcuni calciatori che potrebbero fare esattamente al caso nostro: Celik: il primo è senza ombra di dubbio il centrale della Roma. In questa posizione di braccetto aveva già dato garanzie con Ranieri, ma con Gasperini è definitivamente esploso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fantacalcio, chi prendere nei scambi durante la sosta delle Nazionali: occhi su Celik