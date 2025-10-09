Famu famiglie al museo al Paparella Treccia
Domenica 12 ottobre al museo Paparella Treccia torna Famu, una giornata in cui tutta la famiglia si ritrova assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.Due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: famu - famiglie
Famu, famiglie al museo a Calci
Famu, famiglie al museo a Calci
Pinacoteca aderisce a FAMU 2025,Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: le iniziative
https://mammadovemiporti.it/2025/10/09/famu-2025-in-abruzzo-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo-con-musa/ La prossima sarà una domenica speciale, si festeggia la - facebook.com Vai su Facebook
Il Museo del Genoa partecipa a FaMu 2025, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Domenica 12 ottobre, in collaborazione con Lilliput, ospiteremo un'attività per famiglie con bambini 2-10 anni. Tutte le informazioni qui - X Vai su X
Famu, famiglie al museo al Paparella Treccia - Domenica 12 ottobre al museo Paparella Treccia torna Famu, una giornata in cui tutta la famiglia si ritrova assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive ... Scrive ilpescara.it
Giochi e curiosità al Museo del Figurino per la giornata nazionale Famiglie al Museo - Torna domenica 12 ottobre la giornata nazionale Famiglie al Museo, progetto al quale aderisce il Museo del Figurino Storico di Calenzano. Segnala piananotizie.it