Famiglie senza casa occupano ex Ospedale militare | la polizia circonda l' area

Hanno trascorso la notte all'interno dell'ex ospedale militare di Napoli, ai Quartieri Spagnoli. Si tratta quattro nuclei familiari, una ventina di persone in tutto, tra cui cinque bambini. Sono tra gli sfollati dal Comune di Napoli dall'ex Motel Agip di Secondigliano, la struttura di proprietà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

