Fame nel mondo 200 milioni di persone in crisi alimentare
Nel mondo ci sono 200 milioni di persone in crisi alimentare. La denuncia è della Onlus Azione contro la Fame. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Clima, Ai e industria: il mondo ha fame di energia
Fame nel mondo, gli ultimi dati raccontano due storie opposte: mentre 673 milioni soffrono ancora la fame, i tagli agli aiuti umanitari rischiano di provocare una strage di 4,5 milioni di bambini
Papa Leone: "Il mondo rigetta la guerra, i leader non ignorino i più deboli" | Da Gaza: ancora morti per la fame, deceduti cento bambini
La mappa della fame nel mondo: dieci Paesi (più tre) dove il pasto non è assicurato per 673 milioni di persone - Presentato oggi a Milano il rapporto di «Azione contro la fame». Come scrive corriere.it
Nel mondo ci sono 870 milioni di affamati - La Fao: 'Ma è alla portata l'obiettivo di dimezzarli' Nel mondo una persona su otto soffre la fame. Riporta televideo.rai.it