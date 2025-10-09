Fame nel mondo 200 milioni di persone in crisi alimentare

Nel mondo ci sono 200 milioni di persone in crisi alimentare. La denuncia è della Onlus Azione contro la Fame. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

