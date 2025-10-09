False dichiarazioni per richiedere asilo politico | arrestato un ventisettenne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha tratto in arresto un ventisettenne di nazionalità egiziana il quale si era presentato sotto falso nome per richiedere l’asilo politico presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento. Attraverso i controlli eseguiti presso il Gabinetto di Polizia Scientifica si è risaliti alla sua vera identità per la quale risultava destinatario di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Siracusa in data 3 ottobre 2022 perché indagato in concorso con altri per avere organizzato e promosso il trasporto di cittadini di nazionalità egiziana e marocchina per favorirne l’ingresso illegale nel territorio italiano, esponendo gli stessi anche a pericolo per la vita e per l’incolumità fisica attesa l’inadeguatezza dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

