La streamer statunitense Fandy ha trasmesso in diretta su Twitch la nascita della figlia, attirando oltre 30.000 spettatori e generando un ampio dibattito tra fan e altri creatori di contenuti. La diretta, iniziata nel momento in cui le si sono rotte le acque, è durata circa otto ore. Durante il travaglio, Fandy ha continuato a rispondere alla chat e a scherzare con gli spettatori, mostrando il parto in una piscina gonfiabile all’interno della sua abitazione. Nonostante alcuni dubbi sul rispetto delle linee guida di Twitch, la piattaforma non ha interrotto la trasmissione. Il CEO di Twitch è intervenuto direttamente nella chat scrivendo: “ Fandy, in bocca al lupo e congratulazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Falla uscire fuori come un tacchino del Giorno del Ringraziamento!”: streamer statunitense su Twitch mostra il suo parto davanti a 30mila spettatori