Fairy Tail Hiro Mashima al lavoro su altri tre progetti | i fan sono preoccupati perché lavora troppo
Il celebre mangaka Hiro Mashima, autore di Fairy Tail e Edens Zero, è pronto a lanciare una nuova serie settimanale. Dopo anni di successi, tra progetti paralleli e sperimentazioni Seinen, Mashima conferma la sua inesauribile energia creativa. Quando si parla di mangaka instancabili, Hiro Mashima è un nome che non può mancare all'appello. Creatore di mondi fantastici, eroi impulsivi e battaglie epiche, l'autore giapponese sta per tornare con ben tre nuovi progetti, mantenendo viva la sua cifra autoriale fatta di avventura, ironia e instancabile immaginazione. Un autore tra luci e ombre del successo Dal suo debutto nel 1998, Hiro Mashima ha costruito un impero narrativo popolato di magie, gilde e legami indissolubili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
