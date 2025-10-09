Fabregas non sarà in panchina per Como Juve | svelato il motivo dell’assenza dell’allenatore

Fabregas non sarà in panchina per Como Juve: tutti i dettagli e il motivo legato all’assenza dell’allenatore spagnolo. Una tegola pesantissima per il Como in vista del big match contro la Juventus. L’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, non potrà essere in panchina per la sfida del 19 ottobre. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società, confermando le due giornate di squalifica inflitte al tecnico spagnolo. La sanzione era scattata in seguito all’espulsione rimediata nel corso della partita contro la Cremonese del 27 settembre, a causa di frasi ritenute offensive nei confronti dell’arbitro Di Bello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

