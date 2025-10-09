Il crash test contro la Tav Treviglio Brianza ha emesso il suo verdetto. Ed è un verdetto che in casa Fabo Herons Montecatini dovranno metabolizzare nella maniera giusta, per lavorare e crescere sulle criticità emerse al PalaFacchetti. Al cospetto di una squadra che con il rientro di Aleksandar Marcius fa della verticalità e del dominio in area le cifre peculiari del proprio gioco gli aironi hanno inevitabilmente sofferto, com’era prevedibile; i 18 rimbalzi offensivi concessi non sono tuttavia un dato accettabile, nemmeno se in fase di costruzione del roster hai messo in conto di poter avere difficoltà contro squadre caratterizzate da lunghi fisici e pesanti: "È un dato che fa impressione e che indica come, al di là dei grandi meriti dei nostri avversari, noi dovevamo far meglio a livello di presenza in area: Treviglio l’anno scorso è stata primatista per rimbalzi offensivi di tutta la Serie B, sapevamo che potevano crearci problemi in situazioni del genere e mi aspettavo da parte nostra maggiore concentrazione e reattività, quantomeno sui rimbalzi lunghi – ammette coach Federico Barsotti –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fabo da registrare. Poca presenza in area. Sofferenza a rimbalzo