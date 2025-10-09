F1 David Coulthard | Piastri si è lamentato per le regole in McLaren
Nel GP di Singapore di F1, ultima prova andata in scena del Mondiale 2025, ha colpito l’attenzione quanto accaduto poco dopo il via tra i due alfieri della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi in lizza per il titolo mondiale. Lando, attaccando Verstappen e in difesa della sua posizione, ha colpito la vettura del compagno di squadra. Un episodio che ha portato il sempre gelido Piastri a sciogliersi decisamente via radio, lamentandosi della condotta del suo team-mate. “ Non proprio un comportamento da compagno di squadra. “, le parole di Oscar, stizzito anche dalla decisione dei commissari di non prendere provvedimenti nei confronti di Norris: “ Non è giusto “. 🔗 Leggi su Oasport.it
david - coulthard
