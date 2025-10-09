Si chiama Lais Dognini e la sua storia, raccontanta dal quotidiano brasiliano O Globo. ha fatto il giro del mondo. Suora che ha poi rinunciato ai voti, Lais si è sposata con un prete, Jackson. I due hanno dedicato buona parte della vita al percorso religioso: Jackson ha trascorso cinque anni in seminario per formarsi al sacerdozio, mentre Lais ha vissuto due anni in un convento carmelitano, dedicando la sua vita alla preghiera e al servizio. Poi si sono incontrati. In quel momento, la suora soffriva di una brutta depressione e aveva deciso di lasciare il convento per tornare a casa: è stato allora che Jackson, ancora in seminario, le ha scritto un messaggio dicendo che avrebbe pregato per lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ex suora ora influencer sposa un ex prete. Lui si era offerto di pregare per lei e per la sua depressione, poi l’amore: “Al primo appuntamento siamo andati a messa e a cena”