Ex scuola di via Milazzo pronta in 90 giorni la casa di quartiere

Ancora tre mesi, e i lavori presso l’ex scuola di via Milazzo a Latina saranno conclusi. È l’esito della seduta della commissione Pianificazione, in cui l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ha relazione sullo stato dell’intervento, finanziato da Pnrr con 1,8 milioni di euro per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it