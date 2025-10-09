Ex scuola di via Milazzo pronta in 90 giorni la casa di quartiere
Ancora tre mesi, e i lavori presso l’ex scuola di via Milazzo a Latina saranno conclusi. È l’esito della seduta della commissione Pianificazione, in cui l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ha relazione sullo stato dell’intervento, finanziato da Pnrr con 1,8 milioni di euro per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - milazzo
