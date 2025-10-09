Ex negozio di alimentari trasformato in dormitorio irregolare | scatta la maxi multa

Fino a qualche anno fa era un negozio di alimentari, nelle ultime settimane si era trasformato in un dormitorio. È quanto ha scoperto la polizia locale di Cinisello Balsamo all’interno del quartiere Crocetta.Per il proprietario dei muri è scattata una sanzione per affitto abusivo, ma nei guai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: negozio - alimentari

“È lui, arrestato”. Sotto copertura nel negozio di alimentari per 30 anni, la polizia lo riconosce e finisce in manette

A Collescipoli chiude l’ultimo negozio di generi alimentari: “Così il borgo muore nell’indifferenza”

Il negozio di alimentari spegne cento candeline

Blitz della Polizia di Stato in un negozio di alimentari a San Felice a Cancello Gli agenti hanno sequestrato 40 chili di prodotti risultati scaduti o in cattivo stato di conservazione - facebook.com Vai su Facebook

Ex negozio di alimentari trasformato in dormitorio irregolare: scatta la maxi multa - È successo nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo. milanotoday.it scrive

Negozio di generi alimentari nel mirino dei ladri sciacalli. Visso, l’attività è inagibile dal sisma del 2016 - Ignoti hanno forzato l’ingresso dell’attività e asportato diversi oggetti, danneggiando ulteriormente la ... Secondo corriereadriatico.it