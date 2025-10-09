Ex IlvaUrso | danni per 4 mld da Mittal

19.08 "Mittal aveva programmato anche la chiusura dell'ultimo altoforno. E sarebbero saltati tutti gli impianti. E per questo abbiamo conteggiato 4 mld di danni da parte di Mittal. Era rimasto un solo altoforno. Con quattro giorni di materie prime". Così nel Question Time al Senato sull' ex Ilva il ministro delle Imprese Urso, riferendosi alla gestione precedente l'amministrazione straordinaria, in carica da febbraio 2024. "Abbiamo riattivato un altoforno" l'1 ma per un incendio è sotto sequestro probatorio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

