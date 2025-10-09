Gli operai dell’ex Ilva si preparano allo sciopero del prossimo 16 ottobre. I sindacati si sono riuniti presso gli stabilimenti dell’ex Ilva di Genova e Novi Ligure e a Taranto si è riunito il consiglio di fabbrica allargato alle confederazioni e alle rappresentanze intercategoriali dell’indotto del territorio. Fim, Fiom, Uilm e la Rsu di tutti gli stabilimenti hanno informato i lavoratori sui preparativi per la mobilitazione in risposta al silenzio del Governo sulla crisi dell’ex Ilva. A chiamare lo sciopero è stato in particolar modo l’atto unilaterale, definito “grave”, sulla concessione della cassa integrazione che ha autorizzato l’incremento del 50% delle unità, da 3. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ex Ilva, 7000 esuberi di Bedrock: sindacati pronti allo sciopero