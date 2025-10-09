Ex direttore del Festival indagato per maltrattamenti Ancisi LpRa | Segreto di Pulcinella anche la moglie si dimetta

Dalle vicende giudiziarie alle nomine pubbliche. Non risparmia colpi Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna, sul caso che ha visto Michele Marco Rossi dimettersi dall'incarico di co-direttore di Ravenna Festival dopo la diffusione della notizia di un procedimento penale in corso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Accusato dalla ex, il co-direttore artistico del Ravenna Festival lascia l’incarico: «Ma sono innocente» - Accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti di una ex fidanzata, Michele Marco Rossi si dichiara innocente, ma ha scelto di dimettersi dal ... Secondo corriereromagna.it

Rinviato a giudizio il neo co-direttore artistico del Ravenna Festival Michele Marco Rossi per violenze sulla ex compagna - Su Repubblica e Corriere della Sera online è riportata una notizia che farà sicuramente molto scalpore a Ravenna. Si legge su ravennanotizie.it