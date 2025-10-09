Ex albergo in fiamme vigili del fuoco sul posto e strada chiusa per quasi due ore
Paura nella tarda serata di mercoledì nel quartiere genovese di San Benigno, dove un incendio è divampato intorno alle 22 in un piano dell’ex hotel Columbus di via Milano. Le cause del rogo sono ancora da accertare. La struttura si trova a pochi passi dalla sede centrale dei vigili del fuoco che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: albergo - fiamme
Fiamme lungo la ferrovia a Grosseto: evacuati un albergo e un distributore di benzina
Incendio a Grosseto, stop ai treni ed evacuato un albergo | Roma, fiamme al "Serpentone" di Corviale: diversi intossicati
Treni fermi per un incendio a Grosseto, le fiamme invadono i binari: evacuato anche un albergo
Incendio a Sovareto: fiamme vicine all'albergo Cala Regina e evacuazione dei turisti. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Fumo e fiamme da uno stabile che ospita albergo, sul posto i vigili del fuoco - Durante le operazioni disposta l’immediata evacuazione degli ospiti e del personale fino al termine dell’intervento ... Come scrive zoom24.it
Fiamme nell’ex canonica. Un rogo di origine dolosa. Indagini su un gruppo di occupanti - E’ accaduto nel tardo pomeriggio, dopo la demolizione dei vecchi locali parrocchiali. Lo riporta msn.com