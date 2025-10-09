Everest in 900 bloccati nella tormenta | le immagini del salvataggio

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati tratti in salvo i circa 900 tra escursionisti, guide e altro personale rimasti bloccati da una tempesta di neve sul versante cinese del Monte Everest. Sabato 4 ottobre una forte tempesta ha colpito la zona, interrompendo l'accesso al luogo in cui gli escursionisti alloggiavano in tenda ad un'altitudine di oltre 4.900 metri. Circa 350 escursionisti sono riusciti a scendere entro mezzogiorno di lunedì 6 ottobre, mentre gli altri sono arrivati martedì 7 ottobre. Secondo quanto riferito, alcuni escursionisti hanno sofferto di ipotermia e una dozzina di loro sono stati scortati al punto di incontro da squadre con scorte di cibo, medicine, riscaldamento e ossigeno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

everest in 900 bloccati nella tormenta le immagini del salvataggio

© Tgcom24.mediaset.it - Everest, in 900 bloccati nella tormenta: le immagini del salvataggio

In questa notizia si parla di: everest - bloccati

Centinaia di turisti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest: soccorsi in corso

Mille escursionisti bloccati dalla bufera sull'Everest. Partiti i soccorsi

Everest, un morto e centinaia di trekker bloccati dopo una bufera

everest 900 bloccati tormentaEverest, in 900 bloccati nella tormenta: le immagini del salvataggio - (LaPresse) Sono stati tratti in salvo i circa 900 tra escursionisti, guide e altro personale rimasti bloccati da una tempesta di neve sul versante cinese del Monte Everest. Riporta msn.com

everest 900 bloccati tormentaCentinaia di escursionisti bloccati sull'Everest da una bufera di neve, morto un alpinista - Le nevicate, come riferito da diversi media locali e internazionali, sono iniziate venerdì scorso e si ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Everest 900 Bloccati Tormenta