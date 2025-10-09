Everest in 900 bloccati nella tormenta | le immagini del salvataggio
Sono stati tratti in salvo i circa 900 tra escursionisti, guide e altro personale rimasti bloccati da una tempesta di neve sul versante cinese del Monte Everest. Sabato 4 ottobre una forte tempesta ha colpito la zona, interrompendo l'accesso al luogo in cui gli escursionisti alloggiavano in tenda ad un'altitudine di oltre 4.900 metri. Circa 350 escursionisti sono riusciti a scendere entro mezzogiorno di lunedì 6 ottobre, mentre gli altri sono arrivati martedì 7 ottobre. Secondo quanto riferito, alcuni escursionisti hanno sofferto di ipotermia e una dozzina di loro sono stati scortati al punto di incontro da squadre con scorte di cibo, medicine, riscaldamento e ossigeno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
