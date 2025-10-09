Eva Grimaldi rivela in tv | Sono rimasta un intero anno con un solo seno
L'attrice ha ricordato anche il collega Remo Girone, suo partner nel film L'angelo con la pistola di Damiano Damiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: grimaldi - rivela
L’arte si rivela in infinite forme! Entra nel suo mondo al Museo d’arte moderna egiziana. #Egittodavivere #Egittodascoprire #Egitto - facebook.com Vai su Facebook
Eva Grimaldi: "Ho rischiato la vita. Per un anno sono rimasta con un seno solo" - L'attrice ha ripercorso la complicata esperienza con la chirurgia estetica ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ... Riporta today.it
Eva Grimaldi: “Ho rischiato la vita per una mastoplastica, sono rimasta con un solo seno per un anno - Nel salotto de La Volta Buona, Eva Grimaldi racconta la brutta esperienza con la chirurgia estetica. Riporta fanpage.it