Eva Grimaldi | Ho rischiato la vita per una mastoplastica sono rimasta con un solo seno per un anno
Nel salotto de La Volta Buona, Eva Grimaldi racconta la brutta esperienza con la chirurgia estetica. Dopo diversi interventi per aumentare il seno, una protesi le causò un'infezione, ma il suo medico non seppe intervenire adeguatamente: "Avevo 42 di febbre, ero mezza morta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
