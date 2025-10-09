European Cybersecurity Challenge 2025 l' Italia ha conquistato il primo posto

Wired.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delegazione azzurra è la migliore alla competizione annuale sulla sicurezza informatica continentale. 🔗 Leggi su Wired.it

European Cybersecurity Challenge 2025, l'Italia ha conquistato il primo posto

L'Italia conquista il secondo posto all'European Cybersecurity Challenge - TeamItaly ha reso orgogliosa l'Italia conquistando il secondo posto all'European Cybersecurity Challenge, i campionati europei di cybersecurity che quest'anno hanno vinto trionfare la Germania. Secondo tomshw.it

european cybersecurity challenge 2025C’è anche Savona nella nuova squadra italiana di giovani cyber defender. Gabriel Prostitis confermato nella TeamItaly - C’è un po’ di Savona nella nuova squadra italiana per le competizioni di cybersecurity. Lo riporta msn.com

