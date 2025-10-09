Eurolega Olimpia Milano-Monaco 79-82 seconda sconfitta consecutiva per l’EA7; coach Messina | Partita difficile nel finale chance di vincere

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Unipol Forum l’Olimpia Milano si arrende 79-82 al Monaco dopo una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Decisivi Mike James e Strazel nel finale per la squadra di Vasilis Spanoulis. Per l’EA7 arriva la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega All’Unipol Forum di Assago l’O. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

eurolega olimpia milano monaco 79 82 seconda sconfitta consecutiva per l8217ea7 coach messina partita difficile nel finale chance di vincere

© Ilgiornaleditalia.it - Eurolega, Olimpia Milano-Monaco 79-82, seconda sconfitta consecutiva per l’EA7; coach Messina: “Partita difficile, nel finale chance di vincere”

In questa notizia si parla di: eurolega - olimpia

Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

EUROLEGA. Avvio di fuoco per l’Olimpia: subito a Belgrado con la Stella Rossa

Eurolega, l'Olimpia cade ancora: Milano ko (100-79) a Kazan, ira Repesa - Nella trasefrta russa di Kazan, Milano cade nuovamente in Eurolega. Da leggo.it

Eurolega, i giocatori dell'Olimpia Milano e la scelta dei loro numeri di maglia. VIDEO - C'è chi si porta avanti sempre lo stesso numero dai tempi del college, chi ha dovuto cambiarlo perché ha trovato occupato quello portato sulla schiena da tanti anni, chi l'ha scelto per onorare un ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Eurolega Olimpia Milano Monaco