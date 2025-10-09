Eurolega Olimpia Milano-Monaco 79-82 seconda sconfitta consecutiva per l’EA7; coach Messina | Partita difficile nel finale chance di vincere

All'Unipol Forum l’Olimpia Milano si arrende 79-82 al Monaco dopo una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Decisivi Mike James e Strazel nel finale per la squadra di Vasilis Spanoulis. Per l’EA7 arriva la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega All’Unipol Forum di Assago l’O. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Eurolega, Olimpia Milano-Monaco 79-82, seconda sconfitta consecutiva per l’EA7; coach Messina: “Partita difficile, nel finale chance di vincere”

