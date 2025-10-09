Eurolega le francesi ci fanno neri | il Monaco di James sbanca Milano la Virtus crolla a Parigi

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale punto a punto condanna l'Olimpia. Bologna tiene botta per due quarti, poi cede contro un super Hifi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

eurolega le francesi ci fanno neri il monaco di james sbanca milano la virtus crolla a parigi

© Gazzetta.it - Eurolega, le francesi ci fanno neri: il Monaco di James sbanca Milano, la Virtus crolla a Parigi

In questa notizia si parla di: eurolega - francesi

eurolega francesi fanno neriEurolega, le francesi ci fanno neri: il Monaco di James sbanca Milano, la Virtus crolla a Parigi - La terza giornata di Eurolega è amara per le due italiane, entrambe sconfitte nel doppio confronto francese. Riporta msn.com

eurolega francesi fanno neriEurolega, la Virtus cade a Parigi 90-79 - Nel terzo turno di Eurolega la Virtus dopo la vittoria con il Real Madrid e la sconfitta con Valencia è attesa dalla sfida dalla Adidas Arena con Paris. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eurolega Francesi Fanno Neri