eurolega la virtus cade a parigi 90 79

Parigi (Francia), 9 ottobre 2025 - Troppe palle perse e una difesa che proprio i bianconeri non riescono a registrare. La Virtus cade anche in casa del Paris battuta 90-79 dalla formazione transalpina, al termine di una sfida che salvo lo 0-3 iniziale di Smailagic ha visto i bianconeri di coach Dusko Ivanovic costretta sempre a rincorrere, complice le 26 palle perse collezionate da Pajola e compagni. Nel terzo turno di Eurolega la Virtus dopo la vittoria con il Real Madrid e la sconfitta con Valencia è attesa dalla sfida dalla Adidas Arena con Paris. Appena 2 i precedenti tra le due squadre, che fanno riferimento alla passata stagione, con il Paris vittorioso in entrambe le sfide e che si conferma bestia nera della Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

