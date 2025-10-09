Eurolega all’Olimpia manca il guizzo finale | il Monaco passa 82-79 al Forum

Milano - Si ferma ancora a un passo dalla rimonta finale la prima casalinga di Eurolega dell’ Olimpia Milano. Ancora, come domenica scorsa, l’Armani riesce a riequilibrare la partita nel finale, ma spreca l’occasione d el sorpasso e viene battuta dal forte Monaco con il punteggio di 79-82. L’Armani non sfigura, rimane sempre a contatto, ma non trova mai il guizzo per cambiare passo e sorpassare i monegaschi neanche all’ultimo quando con un rimonta importante comunque dimostra di essere all’altezza, anche se non basta. D’altronde due final four di Eurolega in tre anni non si giocano per caso. Devin Booker gioca la sua miglior partita con 13 punti e 7 rimbalzi (25 di valutazione), in mancanza di Nebo, un’assenza che comunque conta da ambo i lati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

