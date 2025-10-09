Euroleague Paris Basketball-Virtus | come vederla in tv e in streaming

Bolognatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza giornata della Regular Season dell'Euroleague con la Virtus Bologna che fa visita al Paris Basketball nell'iconica adidas Arena di Porte de la Chapelle. Il match è in programma questa sera, giovedì 9 ottobre, palla a due alle ore 20:45.Entrambe le formazioni hanno un record di 1 vittoria e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: euroleague - paris

euroleague paris basketball virtusParis Basketball-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è chiamata ad una nuova trasferta sul campo del Paris Basketball allenato dall’italiano Francesco Tabellini, c ... Secondo sport.sky.it

euroleague paris basketball virtusBasket, la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega. Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia - Archiviata la prima settimana con già un doppio turno, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega domani sera con una seconda trasferta consecutiva per ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Euroleague Paris Basketball Virtus