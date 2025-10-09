eurocamera bocciate le due mozioni di sfiducia contro ursula von der leyen

L’Eurocamera ha respinto entrambe le mozioni di sfiducia presentate contro la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, confermandole di fatto la fiducia dell’aula di Strasburgo. La prima, proposta dal gruppo dei Patrioti per l’Europa – la nuova famiglia politica che riunisce la Lega di Matteo Salvini e il Rassemblement National di Marine Le Pen – è stata bocciata con 378 voti contrari, 178 favorevoli e 37 astenuti. La seconda, presentata dal gruppo della Sinistra europea (The Left), ha registrato 133 voti a favore, 383 contrari e 78 astensioni. La cosiddetta “maggioranza Ursula” – composta da popolari, socialisti e liberali – ha dunque retto l’urto, ottenendo addirittura più voti rispetto alla precedente mozione di censura del 10 luglio, quando i contrari si erano fermati a 360. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

