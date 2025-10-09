eurocamera boccia le due sfiducie contro von der leyen

BRUXELLES, 09 OTT – Il Parlamento europeo ha respinto con 378 voti contrari, 178 voti favorevoli e 37 astenuti la mozione di sfiducia alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, presentata dal gruppo dei Patrioti per l’Europa, famiglia europea della Lega di Matteo Salvini e del Rassemblement National di Marine Le Pen. La cosiddetta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

