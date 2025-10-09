Eugenio Gallizioli tenuto in ostaggio e derubato | Forse sapevano cosa cercare

Ammonta a decine di migliaia di euro il valore del bottino rubato dai rapinatori che, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, sono entrati nella villa dell’imprenditore Eugenio Gallizioli, in via Nedda Falzolgher a Trento. Nella refurtiva c’erano gioielli e soldi in contanti.I cinque malviventi hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

RTTR La Televisione. . SEQUESTRATO E RAPINATO IN CASA CON LA PISTOLA A TRENTO Ore di terrore nella notte per il noto imprenditore trentino Eugenio Gallizioli, 70 anni, ostaggio di quattro malviventi. "Ero a letto e mi hanno circondato. In soggiorno u - facebook.com Vai su Facebook

La testimonianza della vittima, Eugenio Gallizioli. La vittima della rapina parla ai nostri microfoni - X Vai su X

Notte di terrore per Eugenio Gallizioli, l'imprenditore sequestrato e legato alla sedia con un'arma puntata mentre viene svaligiato: colpo da migliaia di euro - E' Eugenio Gallizioli il noto imprenditore del settore tessile vittima della terribile rapina nella notte. Come scrive ildolomiti.it

Trento, Eugenio Gallizioli dopo il sequestro in casa: "Uno mi teneva fermo, hanno aperto la cassaforte dopo 4 ore" - Le parole dell'imprenditore tessile, sequestrato nella sua abitazione di via Falzolgher da una banda di malviventi: "Due di loro sono andati via tre quarti d'ora e sono tornati con una fiamma ossidric ... Riporta altoadige.it